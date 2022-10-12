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12 октября, 08:53

Сибирячке с медицинским образованием не дали улететь в Турцию из-за мобилизации

TourDom: Туристке-медику отказали в выезде из России в Турцию из-за мобилизации

Жительницу Иркутска с медицинским образованием не выпустили на отдых в Турцию при прохождении пограничного контроля в московском аэропорту Внуково. Об этом рассказала турагент россиянки в беседе с порталом TourDom.

"Не выпустили, потому что туристка — медик по образованию, хоть в этой сфере и не работала ни дня", — объяснила турагент Галина.

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Уведомление об ограничении на выезд женщина получила при прохождении пограничного контроля. Когда её не выпустили, семья взяла билеты в Иркутск, туристка сходила в военкомат, взяла справку о том, что никакого запрета на выезд нет, поэтому все отправились в Сочи, а оттуда — в турецкую Анталью.

В итоге путешественники потеряли несколько дней отдыха и крупную сумму за билеты. После возвращения на родину они планируют обратиться в суд для компенсации расходов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал давать оценку предложению о запрете военнообязанным россиянам покидать страну. Представителю Кремля неизвестно, чтобы эта инициатива кем-то рассматривалась.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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