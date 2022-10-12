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12 октября, 08:45

Предвестник Судного дня: В Мексике поймали глубоководного сельдяного короля

В Мексике рыбаки выловили сельдяного короля, предвещающего Судный день

Рыбаки в Мексике поймали редкую "рыбу Судного дня", которая, согласно легендам, является признаком приближающихся катастроф. Об этом пишет The New York Post.

В Мексике поймали "рыбу Судного дня". Видео © Twitter / EarthquakeChil1

Пойманный обитатель морских глубин — это так называемый сельдяной король. Крупнейшая в мире костистая рыба может вырастать в длину до 17 метров. Выловленная особь имеет серебристый оттенок и огненно-оранжевую кисточку на голове.

Суеверия о сельдяном короле связаны с японской мифологией, где он считается предвестником катастроф. Перед цунами или землетрясением рыбы поднимаются на поверхность со дна и выбрасываются на берег.

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Ранее Лайф рассказывал, как сельдяного короля выловили у берегов Чили. По словам экспертов, из-за большой массы рыбы не могут противостоять сильным морским течениям, поэтому при их появлении и всплывают на поверхность.

Обложка ©

Twitter / EarthquakeChil1

Артур Лапсаков

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