Предвестник Судного дня: В Мексике поймали глубоководного сельдяного короля
В Мексике рыбаки выловили сельдяного короля, предвещающего Судный день
Рыбаки в Мексике поймали редкую "рыбу Судного дня", которая, согласно легендам, является признаком приближающихся катастроф. Об этом пишет The New York Post.
В Мексике поймали "рыбу Судного дня". Видео © Twitter / EarthquakeChil1
Пойманный обитатель морских глубин — это так называемый сельдяной король. Крупнейшая в мире костистая рыба может вырастать в длину до 17 метров. Выловленная особь имеет серебристый оттенок и огненно-оранжевую кисточку на голове.
Суеверия о сельдяном короле связаны с японской мифологией, где он считается предвестником катастроф. Перед цунами или землетрясением рыбы поднимаются на поверхность со дна и выбрасываются на берег.
Ранее Лайф рассказывал, как сельдяного короля выловили у берегов Чили. По словам экспертов, из-за большой массы рыбы не могут противостоять сильным морским течениям, поэтому при их появлении и всплывают на поверхность.
Twitter / EarthquakeChil1