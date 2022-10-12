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12 октября, 08:29

В Москве проиндексируют социальные выплаты на 10%

Собянин принял решение об индексации социальных выплат в столице на 10% с 1 января

Пособия и выплаты гражданам старшего поколения и семьям с детьми с 1 января 2023 года будут проиндексированы в столице на 10%. Об этом сообщается в среду на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Всего на оказание мер соцподдержки жителей Москвы в денежной и натуральной форме в проекте бюджета на 2023 год предусмотрено 591,5 миллиарда рублей. Минимальная пенсия с "московской" доплатой будет увеличена с 21 193 до 23 313 рублей в месяц. Около полутора миллиарда рублей направят на оказание широкого спектра соцуслуг ветеранам Великой Отечественной войны. В частности, средства потратят на услуги сиделок и патронажной службы, осуществление круглосуточного вызова службы неотложной помощи и участие в программе "Санаторий на дому". Кроме того, около 155 миллиардов рублей потратят на бесплатный или льготный проезд для отдельных категорий москвичей на всех видах общественного транспорта в столице и Подмосковье.

Собянин разрешил родственникам мобилизованных москвичей получать за них выплаты

Собянин разрешил родственникам мобилизованных москвичей получать за них выплаты

Напомним, ещё 22 сентября Сергей Собянин поручил доплачивать мобилизованным москвичам дополнительно по 50 тысяч рублей в месяц. В случае получения тяжёлого ранения, контузии, травмы и увечья призывнику будет положена дополнительная единовременная выплата в размере одного миллиона рублей, а при получении лёгкого ранения — 500 тысяч рублей.


Обложка ©

ТАСС / Михаил Терещенко

Алексей Берковиц

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