В Москве проиндексируют социальные выплаты на 10%

Пособия и выплаты гражданам старшего поколения и семьям с детьми с 1 января 2023 года будут проиндексированы в столице на 10%. Об этом сообщается в среду на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Всего на оказание мер соцподдержки жителей Москвы в денежной и натуральной форме в проекте бюджета на 2023 год предусмотрено 591,5 миллиарда рублей. Минимальная пенсия с "московской" доплатой будет увеличена с 21 193 до 23 313 рублей в месяц. Около полутора миллиарда рублей направят на оказание широкого спектра соцуслуг ветеранам Великой Отечественной войны. В частности, средства потратят на услуги сиделок и патронажной службы, осуществление круглосуточного вызова службы неотложной помощи и участие в программе "Санаторий на дому". Кроме того, около 155 миллиардов рублей потратят на бесплатный или льготный проезд для отдельных категорий москвичей на всех видах общественного транспорта в столице и Подмосковье.