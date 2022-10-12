Никаких долларов и евро: Россиянам перечислили актуальные валюты для хранения сбережений
Финансовый консультант Астахова: Все сбережения нужно хранить в юанях и рублях
Часть сбережений лучше диверсифицировать в китайскую валюту и хранить в юанях. Можно ещё и в гонконгский доллар, но это может быть опасно. А часть сбережений в рублях следует вложить в надёжные банки под процент, который будет покрывать инфляцию, рассказала в беседе с Лайфом финансовый консультант, основатель консалтинговой компании Astakhova_business Екатерина Астахова.
Вне зависимости от нынешней ситуации все сбережения необходимо диверсифицировать и частично хранить в иностранной и российской валютах. Однако в текущих обстоятельствах очень сложно и рискованно иметь доллары и евро. Всё-таки, отметила эксперт, неизвестно, как долго будут действовать санкции против национального депозитария и сможет ли в дальнейшем американская валюта торговаться на Московской бирже.
"Поэтому сегодня рекомендации мои как финансиста — это переходить на альтернативную валюту, это юань, рассмотреть возможно также гонконгский доллар, который, в принципе, повторяет график доллара США, однако он тоже может быть подвержен рискам. Поэтому частично можно диверсифицировать в валюту Китая", — объяснила Астахова.
Что касается сбережений в рублях, то эксперт посоветовала вложить их в надёжные банки под процент, который будет покрывать инфляцию. По словам финансового консультанта, сейчас ставки по депозитам достаточно низкие, поэтому следует качественно подходить к выбору кредитных организаций и вклада.
"Инвестиции в недвижимость сейчас имеют статус непонятный, потому что мы видим, что очень сильно кризис отражается на девелоперах. Ну а фондовый рынок — без дополнительных знаний не стоит выходить на него", — посоветовала собеседница Лайфа, напомнив, что фондовый рынок — это не казино, а весьма сложный инструмент, требующий финансовой грамотности.
Ранее аналитик Наталья Ващелюк рассказала, что финансовых запасов на чёрный день должно хватать на три–шесть месяцев. По её словам, особое внимание во время экономической нестабильности нужно уделять формированию денежной массы, "прикрывающей" основные расходы. И сейчас модель её создания изменилась.
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