Никаких долларов и евро: Россиянам перечислили актуальные валюты для хранения сбережений

Часть сбережений лучше диверсифицировать в китайскую валюту и хранить в юанях. Можно ещё и в гонконгский доллар, но это может быть опасно. А часть сбережений в рублях следует вложить в надёжные банки под процент, который будет покрывать инфляцию, рассказала в беседе с Лайфом финансовый консультант, основатель консалтинговой компании Astakhova_business Екатерина Астахова.

Вне зависимости от нынешней ситуации все сбережения необходимо диверсифицировать и частично хранить в иностранной и российской валютах. Однако в текущих обстоятельствах очень сложно и рискованно иметь доллары и евро. Всё-таки, отметила эксперт, неизвестно, как долго будут действовать санкции против национального депозитария и сможет ли в дальнейшем американская валюта торговаться на Московской бирже.

"Поэтому сегодня рекомендации мои как финансиста — это переходить на альтернативную валюту, это юань, рассмотреть возможно также гонконгский доллар, который, в принципе, повторяет график доллара США, однако он тоже может быть подвержен рискам. Поэтому частично можно диверсифицировать в валюту Китая", — объяснила Астахова.

Что касается сбережений в рублях, то эксперт посоветовала вложить их в надёжные банки под процент, который будет покрывать инфляцию. По словам финансового консультанта, сейчас ставки по депозитам достаточно низкие, поэтому следует качественно подходить к выбору кредитных организаций и вклада.

"Инвестиции в недвижимость сейчас имеют статус непонятный, потому что мы видим, что очень сильно кризис отражается на девелоперах. Ну а фондовый рынок — без дополнительных знаний не стоит выходить на него", — посоветовала собеседница Лайфа, напомнив, что фондовый рынок — это не казино, а весьма сложный инструмент, требующий финансовой грамотности.