Умер депутат Госдумы Николай Петрунин

На 47-м году жизни скончался депутат Государственной думы, член фракции "Единой России" Николай Петрунин. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

В ГД уточнили, что Николай Юрьевич тяжело болел. Информацию о недуге Лайфу подтвердила также помощница депутата.

"Скончался сегодня утром, причина — продолжительная болезнь", — сказала она.

Николай Петрунин родился 27 февраля 1976 года в городе Вязники Владимирской области. С 2016 года политик представлял в Госдуме Тульскую область, был первым заместителем председателя Комитета по энергетике.