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Опубликовано 12 октября 2022, 11:21
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Умер депутат Госдумы Николай Петрунин

Николай Петрунин. Фото © Duma.gov.ru

Николай Петрунин. Фото © Duma.gov.ru

На 47-м году жизни скончался депутат Государственной думы, член фракции "Единой России" Николай Петрунин. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

В ГД уточнили, что Николай Юрьевич тяжело болел. Информацию о недуге Лайфу подтвердила также помощница депутата.

"Скончался сегодня утром, причина — продолжительная болезнь", — сказала она.

Николай Петрунин родился 27 февраля 1976 года в городе Вязники Владимирской области. С 2016 года политик представлял в Госдуме Тульскую область, был первым заместителем председателя Комитета по энергетике.

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А ранее стало известно о смерти корреспондента телеканала "Россия-1" Олега Пакшина. Ему было 39 лет. По информации коллег, журналист на протяжении трёх лет боролся с онкологическим заболеванием.

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Александра Вишнякова
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