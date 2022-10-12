Умер депутат Госдумы Николай Петрунин
Николай Петрунин. Фото © Duma.gov.ru
На 47-м году жизни скончался депутат Государственной думы, член фракции "Единой России" Николай Петрунин. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
В ГД уточнили, что Николай Юрьевич тяжело болел. Информацию о недуге Лайфу подтвердила также помощница депутата.
"Скончался сегодня утром, причина — продолжительная болезнь", — сказала она.
Николай Петрунин родился 27 февраля 1976 года в городе Вязники Владимирской области. С 2016 года политик представлял в Госдуме Тульскую область, был первым заместителем председателя Комитета по энергетике.
А ранее стало известно о смерти корреспондента телеканала "Россия-1" Олега Пакшина. Ему было 39 лет. По информации коллег, журналист на протяжении трёх лет боролся с онкологическим заболеванием.