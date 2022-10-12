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12 октября, 08:21
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Умер депутат Госдумы Николай Петрунин

<p>Николай Петрунин. Фото © <a href="http://duma.gov.ru/news/55478/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Duma.gov.ru</a></p>

Николай Петрунин. Фото © Duma.gov.ru

На 47-м году жизни скончался депутат Государственной думы, член фракции "Единой России" Николай Петрунин. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

В ГД уточнили, что Николай Юрьевич тяжело болел. Информацию о недуге Лайфу подтвердила также помощница депутата.

"Скончался сегодня утром, причина — продолжительная болезнь", — сказала она.

Николай Петрунин родился 27 февраля 1976 года в городе Вязники Владимирской области. С 2016 года политик представлял в Госдуме Тульскую область, был первым заместителем председателя Комитета по энергетике.

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Александра Вишнякова

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