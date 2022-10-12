Российский журналист умер в 39 лет

Корреспондент телеканала "Россия-1" Олег Пакшин умер на 40-м году жизни. Об этом сообщили в ГТРК "Поморье". По информации коллег, журналист на протяжении трёх лет боролся с онкологическим заболеванием.

"Между собой мы его называли Пакшин-продакшен. Потому что многие сюжеты, которые он делал, были про программы, про проекты, которые выпускает и производит наш телеканал. И до сих пор не верится, конечно. Весёлый, умный, талантливый", — рассказал ведущий "Вестей" Денис Полунчуков.

Пакшин начал карьерный путь в ГТРК "Поморье", потом работал спецкором на Пятом канале. А в 2013 году пришёл на "Россию-1" в информационную программу "Вести". В числе его заслуг — телевизионная премия канала НТВ "Профессия репортёр" за работу над сюжетом к юбилею о Михаиле Ломоносове.