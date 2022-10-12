НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 октября, 00:48

Российский журналист умер в 39 лет

Журналист телеканала "Россия-1" Олег Пакшин умер в 39 лет

<p>Олег Пакшин. Фото © VK / pakshin</p>

Олег Пакшин. Фото © VK / pakshin

Корреспондент телеканала "Россия-1" Олег Пакшин умер на 40-м году жизни. Об этом сообщили в ГТРК "Поморье". По информации коллег, журналист на протяжении трёх лет боролся с онкологическим заболеванием.

"Между собой мы его называли Пакшин-продакшен. Потому что многие сюжеты, которые он делал, были про программы, про проекты, которые выпускает и производит наш телеканал. И до сих пор не верится, конечно. Весёлый, умный, талантливый", — рассказал ведущий "Вестей" Денис Полунчуков.

Пакшин начал карьерный путь в ГТРК "Поморье", потом работал спецкором на Пятом канале. А в 2013 году пришёл на "Россию-1" в информационную программу "Вести". В числе его заслуг — телевизионная премия канала НТВ "Профессия репортёр" за работу над сюжетом к юбилею о Михаиле Ломоносове.

Умер клавишник золотого состава группы "Ласковый май" Михаил Афанасьев

Умер клавишник золотого состава группы "Ласковый май" Михаил Афанасьев

Как рассказывал Лайф, ранее умерла звезда сериала "Она написала убийство" Анджела Лэнсбери. Актриса скончалась в возрасте 96 лет.

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Утраты
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров