В янтаре обнаружили древнее насекомое с неизвестным ДНК

В куске янтаря, возраст которого может составлять от 35 до 47 миллионов лет, обнаружили до сих пор не описанный вид насекомых — Calliarcys antiquus. Он относится к отряду Ephemeroptera (подёнки). Как рассказали учёные из международной группы под руководством сотрудников Университета Гранады, смола обеспечила превосходную сохранность образцов.

Calliarcys antiquus. Фото © Scientific Reports

Янтарь оказался не полностью прозрачным и не дал возможность рассмотреть некоторые мельчайшие детали строения тела насекомого, пишет журнал Scientific Reports. Учёным пришлось прибегнуть к микрокомпьютерной томографии. Такой метод позволил получить трёхмерное изображение с разрешением около 0,5 мкм. А молекулярное исследование показало, что обнаруженный образец является уникальным.

Внешне древнейшее насекомое напоминает стрекозу, но исследователи не нашли аналогов ДНК среди известных науке представителей фауны.