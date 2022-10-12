НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 октября, 00:42

В янтаре обнаружили древнее насекомое с неизвестным ДНК

<p>Calliarcys antiquus. Фото © <a href="https://www.nature.com/articles/s41598-022-18234-4/figures/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Scientific Reports</a></p>

Calliarcys antiquus. Фото © Scientific Reports

В куске янтаря, возраст которого может составлять от 35 до 47 миллионов лет, обнаружили до сих пор не описанный вид насекомых — Calliarcys antiquus. Он относится к отряду Ephemeroptera (подёнки). Как рассказали учёные из международной группы под руководством сотрудников Университета Гранады, смола обеспечила превосходную сохранность образцов.

Calliarcys antiquus. Фото © Scientific Reports

Calliarcys antiquus. Фото © Scientific Reports

Янтарь оказался не полностью прозрачным и не дал возможность рассмотреть некоторые мельчайшие детали строения тела насекомого, пишет журнал Scientific Reports. Учёным пришлось прибегнуть к микрокомпьютерной томографии. Такой метод позволил получить трёхмерное изображение с разрешением около 0,5 мкм. А молекулярное исследование показало, что обнаруженный образец является уникальным.

Внешне древнейшее насекомое напоминает стрекозу, но исследователи не нашли аналогов ДНК среди известных науке представителей фауны.

Немецкие биологи предупредили о глобальном вымирании пчёл из-за нового вируса

Немецкие биологи предупредили о глобальном вымирании пчёл из-за нового вируса

Ранее Лайф писал, что учёные обнаружили паразитов в доисторических фекалиях, найденных рядом со Стоунхенджем. Однако древний житель, скорее всего, не был заражён ими, а съел сырые или недостаточно прожаренные лёгкие или печень инфицированного животного.

Арина Родионова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров