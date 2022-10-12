В янтаре обнаружили древнее насекомое с неизвестным ДНК
В куске янтаря, возраст которого может составлять от 35 до 47 миллионов лет, обнаружили до сих пор не описанный вид насекомых — Calliarcys antiquus. Он относится к отряду Ephemeroptera (подёнки). Как рассказали учёные из международной группы под руководством сотрудников Университета Гранады, смола обеспечила превосходную сохранность образцов.
Янтарь оказался не полностью прозрачным и не дал возможность рассмотреть некоторые мельчайшие детали строения тела насекомого, пишет журнал Scientific Reports. Учёным пришлось прибегнуть к микрокомпьютерной томографии. Такой метод позволил получить трёхмерное изображение с разрешением около 0,5 мкм. А молекулярное исследование показало, что обнаруженный образец является уникальным.
Внешне древнейшее насекомое напоминает стрекозу, но исследователи не нашли аналогов ДНК среди известных науке представителей фауны.
Ранее Лайф писал, что учёные обнаружили паразитов в доисторических фекалиях, найденных рядом со Стоунхенджем. Однако древний житель, скорее всего, не был заражён ими, а съел сырые или недостаточно прожаренные лёгкие или печень инфицированного животного.