Мошенники освоили метод лжеблокировки Windows

Только в сентябре этого года было зафиксировано свыше 40,5 тысячи попыток перехода россиян на фишинговые сайты с целью покупки операционной системы Windows. Об этом рассказали в Лаборатории Касперского и предупредили о применяемой мошенниками схеме обмана.

Как сообщили "Газете.ru" в компании, этот метод всё чаще используется обманщиками на фоне ухода Microsoft из России, который сделал невозможным официальное приобретение Windows. На фейковом ресурсе пользователям предлагают купить Windows 10 или Windows 11. Когда человек пытается взаимодействовать с ресурсом, на экране компьютера активируется баннер с надписью: "Windows заблокирован из-за подозрительной активности".

"В этом же сообщении жертву просят немедленно связаться с технической поддержкой по указанному телефону, чтобы ей помогли. Причём сделать это необходимо в течение пяти минут, чтобы избежать "полной неисправности компьютера". В реальности злоумышленники, показывая баннер, всего лишь активируют полноэкранный режим, чтобы жертва поверила, что компьютер действительно заблокирован", — рассказали в Лаборатории Касперского.

Задача злоумышленников — вызвать у пользователя панику и не оставить ему времени на раздумья. Стоит только набрать злосчастный номер, как за "обработку" жертвы тут же берутся мошенники, пытаясь разузнать персональные данные или уговаривая установить потенциально опасное программное обеспечение. Представители Лаборатории Касперского посоветовали не упрощать мошенникам жизнь: не переходить по сомнительным ссылкам из почты, сообщений в мессенджерах или СМС, а также не принимать поспешных решений.