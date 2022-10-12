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11 октября, 22:54

В белорусском КГБ заявили о плах боевиков атаковать райцентр

Глава КГБ Белоруссии Тертель рассказал о плане украинцев по захвату райцентра

Иностранные спецслужбы планируют организовать захват одного из районных центров Белоруссии. Для этого они подготовили на Украине до 300 боевиков. Об этом рассказал в эфире телеканала "Беларусь 1" председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель.

"Вооружённый захват райцентра на территории Беларуси как плацдарма для дальнейшего развития наступательной операции — для этого иностранными спецслужбами на территории Украины подготовлены от 100 до 300 боевиков", — пояснил Тертель.

По его данным, профессиональная подготовка бойцов ведётся не только на Украине, но также в Литве и Польше, и занимаются ей иностранные инструкторы. Тертель отметил также, что Запад прорабатывает возможность задействования тактического ядерного оружия, подготавливая определённую инфраструктуру военного назначения с расчётом на долгосрочные планы.

А ещё он рассказал о существовании других сценариев, в том числе подготовки терактов на территории Беларуси. Он отметил, что располагает сведениями о том, что один из терактов могут совершить на железной дороге — по пути движения воинских формирований белорусских союзников. По словам Тертеля, к этому уже призывают в отдельных социальных сетях. Он также сослался на достоверную информацию, что курируют и оплачивают деятельность спецслужб стран-сателлитов США и более мощные структуры.

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Freepik

Анатолий Симоненко

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