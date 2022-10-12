В Екатеринбурге погиб мобилизованный житель Снежинска

В Екатеринбурге на территории военного городка погиб житель города Снежинск Челябинской области, призванный в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил глава Снежинска Андрей Пульников.

В интервью РИА "Новости" он подтвердил информацию о гибели мужчины, появившуюся в местных пабликах. Там говорилось, что 27-летний мобилизованный погиб на территории 32-го военного городка.

"К сожалению, да. От следствия информации пока нет. Семье в любом случае помощь окажем", — сказал собеседник агентства.