В Екатеринбурге погиб мобилизованный житель Снежинска
В Екатеринбурге на территории военного городка погиб житель города Снежинск Челябинской области, призванный в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил глава Снежинска Андрей Пульников.
В интервью РИА "Новости" он подтвердил информацию о гибели мужчины, появившуюся в местных пабликах. Там говорилось, что 27-летний мобилизованный погиб на территории 32-го военного городка.
"К сожалению, да. От следствия информации пока нет. Семье в любом случае помощь окажем", — сказал собеседник агентства.
Ранее Лайф писал, что в Госдуме предложили льготы для жён мобилизованных. Так, рабочую неделю тем из них, у которых есть как минимум один ребёнок, могут сократить до 35 часов с сохранением зарплаты.
Агентство "Москва" \ Кирилл Зыков