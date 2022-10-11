Депутаты предложили не мобилизовать родственников погибших в СВО

В Государственную думу внесён законопроект, согласно которому предлагается освобождать от частичной мобилизации родственников погибших в ходе военной спецоперации. Текст соответствующей инициативы, выдвинутой партией "Справедливая Россия – За правду", опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

"Призыву на военную службу по мобилизации не подлежат граждане, являющиеся близкими родственниками военнослужащих, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период мобилизации, совместно с ними проживавшие", — говорится в документации.

Кроме того, депутаты хотят предоставить право на досрочное увольнение со службы призванным лицам, чей родственник умер в ходе исполнения обязанностей во время мобилизации. Парламентарии называют близкими родственниками супруга или супругу, родителей, детей, усыновителей, усыновлённых, полнородных и неполнородных братьев и сестёр, а также дедушек, бабушек и внуков. А факт совместного проживания планируется подтверждать по сведениям регистрации по месту жительства на 21 сентября 2022 года.