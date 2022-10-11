Депутаты предложили не мобилизовать родственников погибших в СВО
В Госдуму внесён проект об освобождении от мобилизации родственников погибших в СВО
В Государственную думу внесён законопроект, согласно которому предлагается освобождать от частичной мобилизации родственников погибших в ходе военной спецоперации. Текст соответствующей инициативы, выдвинутой партией "Справедливая Россия – За правду", опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
"Призыву на военную службу по мобилизации не подлежат граждане, являющиеся близкими родственниками военнослужащих, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период мобилизации, совместно с ними проживавшие", — говорится в документации.
Кроме того, депутаты хотят предоставить право на досрочное увольнение со службы призванным лицам, чей родственник умер в ходе исполнения обязанностей во время мобилизации. Парламентарии называют близкими родственниками супруга или супругу, родителей, детей, усыновителей, усыновлённых, полнородных и неполнородных братьев и сестёр, а также дедушек, бабушек и внуков. А факт совместного проживания планируется подтверждать по сведениям регистрации по месту жительства на 21 сентября 2022 года.
Ранее Лайф писал, что в Госдуме предложили льготы для жён мобилизованных. Так, рабочую неделю тем из них, у которых есть как минимум один ребёнок, могут сократить до 35 часов с сохранением зарплаты.
ТАСС / Красильников Станислав