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11 октября, 18:47

В состав Совета ООН по правам человека вошло 14 стран

Четырнадцать стран вошли в состав Совета по правам человека (СПЧ) ООН на период с 2023 по 2025 год. Об этом сообщил председатель 77-й сессии Генассамблеи Организации Объединённых Наций Чаба Кёрёши.

"Следующие 14 государств были избраны членами СПЧ на трёхлетний срок с 1 января 2023 года: Алжир, Бангладеш, Бельгия, Вьетнам, Германия, Грузия, Киргизия, Коста-Рика, Мальдивы, Марокко, Румыния, Судан, Чили, ЮАР", — объявил он результаты выборов, прошедших в формате тайного голосования.

В состав СПЧ ООН входят 47 государств-членов. Срок полномочий каждого из них составляет три года. Ни один из членов не может занимать его дольше двух сроков подряд. Международный правозащитный орган был учреждён 15 марта 2006 года.

Одиннадцать стран выступили в СПЧ ООН с требованием прекратить преследования русских

Одиннадцать стран выступили в СПЧ ООН с требованием прекратить преследования русских

В апреле Генассамблея ООН приостановила участие России в СПЧ. За резолюцию проголосовало 93 государства, против — 24, воздержалось 58. После принятия документа наша страна сохранила место в СПЧ, но лишилась права голоса. Затем Москва приняла решение досрочно выйти из состава этой организации.

Обложка ©

Getty Images / Anna Moneymaker

Наталья Исакова

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