В состав Совета ООН по правам человека вошло 14 стран
Четырнадцать стран вошли в состав Совета по правам человека (СПЧ) ООН на период с 2023 по 2025 год. Об этом сообщил председатель 77-й сессии Генассамблеи Организации Объединённых Наций Чаба Кёрёши.
"Следующие 14 государств были избраны членами СПЧ на трёхлетний срок с 1 января 2023 года: Алжир, Бангладеш, Бельгия, Вьетнам, Германия, Грузия, Киргизия, Коста-Рика, Мальдивы, Марокко, Румыния, Судан, Чили, ЮАР", — объявил он результаты выборов, прошедших в формате тайного голосования.
В состав СПЧ ООН входят 47 государств-членов. Срок полномочий каждого из них составляет три года. Ни один из членов не может занимать его дольше двух сроков подряд. Международный правозащитный орган был учреждён 15 марта 2006 года.
В апреле Генассамблея ООН приостановила участие России в СПЧ. За резолюцию проголосовало 93 государства, против — 24, воздержалось 58. После принятия документа наша страна сохранила место в СПЧ, но лишилась права голоса. Затем Москва приняла решение досрочно выйти из состава этой организации.
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