Подруга рассказала о последнем сообщении погибшего на Крымском мосту тренера
Лучшая подруга Глеба Оргеткина, погибшего по время взрыва на Крымском мосту, рассказала о его последнем сообщении. 26-летний тренер ехал из Москвы в сторону крымского посёлка на встречу с родными. Как уточнила девушка, она общалась с ним в ночь перед трагедией, когда тот проезжал Ростов-на-Дону.
"На связи мы последний раз были в ночь перед взрывом, потом у Глеба разрядился телефон. Он мне об этом сам и написал, что проезжают Ростов-на-Дону и телефон скоро выключится. Больше на связь он не выходил", — приводит сайт kp.ru слова подруги тренера Ольги.
Девушка также добавила, что никакого плохого предчувствия у юноши не было. Однако подруге всё же показалось, что он был встревожен.
Напомним, в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. Российский лидер Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. По данным Следственного комитета, погибли три человека, но позже СМИ сообщили о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга, ещё одна жертва теракта — тренер, уроженец Симферополя, а четвёртый погибший — арбитражный судья из Москвы.