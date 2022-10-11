Подруга рассказала о последнем сообщении погибшего на Крымском мосту тренера

Лучшая подруга Глеба Оргеткина, погибшего по время взрыва на Крымском мосту, рассказала о его последнем сообщении. 26-летний тренер ехал из Москвы в сторону крымского посёлка на встречу с родными. Как уточнила девушка, она общалась с ним в ночь перед трагедией, когда тот проезжал Ростов-на-Дону.

"На связи мы последний раз были в ночь перед взрывом, потом у Глеба разрядился телефон. Он мне об этом сам и написал, что проезжают Ростов-на-Дону и телефон скоро выключится. Больше на связь он не выходил", — приводит сайт kp.ru слова подруги тренера Ольги.