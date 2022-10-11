Кардиолог назвал причины хронической усталости

Хроническая усталость, которую сейчас ощущают россияне, может быть вызвана дефицитом железа. Об этом в беседе с kp.ru рассказал врач-кардиолог, сомнолог, кандидат медицинских наук, руководитель Центра медицины сна Медицинского научно-образовательного центра МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Калинкин.

"Зарубежные исследования показывают, что нехватка этого элемента наблюдается у огромного количества современных людей. В России, по экспертным оценкам, в той или иной степени недостаток железа испытывает до 50% населения", — отметил он.

При этом с помощью анализа уровня гемоглобина не всегда можно выявить данную проблему. По мнению эксперта, это покажут другие исследования, касающиеся, например, ферритина. После подтверждения недостатка железа пациенту прописываются лекарства, которые помогают решить этот вопрос.

Другой причиной усталости является сокращение светового дня. Зачастую это затрагивает людей, которые не высыпаются и много нервничают. Чтобы справиться с неприятными ощущениями, стоит чаще гулять днём. Кроме того, можно использовать лампы, которые создают имитацию солнечного света. Ухудшение эмоционального настроя объяснимо скрытой депрессией, эндокринными нарушениями, а также сердечно-сосудистыми и лёгочными заболеваниями.