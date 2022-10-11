В Букингемском дворце назвали дату коронации Карла III

"Церемония коронации пройдёт в Лондоне, в Вестминстерском аббатстве, а проводить её будет [духовный глава Церкви Англии] архиепископ Кентерберийский [Джастин Уэлби]. В ходе церемонии Его Величество будет коронован вместе с королевой-консортом [Камиллой]", — говорится в сообщении.