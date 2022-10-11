В Букингемском дворце назвали дату коронации Карла III
Церемония коронации Карла III состоится 6 мая 2023 года
Церемония коронации короля Великобритании Карла III состоится 6 мая 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Букингемского дворца.
"Церемония коронации пройдёт в Лондоне, в Вестминстерском аббатстве, а проводить её будет [духовный глава Церкви Англии] архиепископ Кентерберийский [Джастин Уэлби]. В ходе церемонии Его Величество будет коронован вместе с королевой-консортом [Камиллой]", — говорится в сообщении.
Подробности церемонии в Букингемском дворце пообещали огласить позднее. Известно, что мероприятие будет основано "на давних парадных традициях".
Напомним, Карл III стал новым монархом Соединённого Королевства после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, которая скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Похороны Елизаветы II прошли 19 сентября в Вестминстерском аббатстве, гроб с монаршим телом опустили в королевский склеп в часовне Святого Георгия.
ТАСС / AP / Kirsty Wigglesworth