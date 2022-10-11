Дефицит топлива во Франции может повлиять на перевозку продуктов

Французская ассоциация La Chaine Logistique du Froid, которая объединяет транспортные компании по рефрижераторным перевозкам, заявила о рисках проблем с поставками скоропортящихся продуктов, если ситуация с дефицитом горючего в государстве продолжится из-за забастовок.

"Блокировка работы нефтеперерабатывающих заводов на территории страны ставит в трудное положение компании, которые занимаются перевозкой скоропортящихся продуктов питания, в плане снабжения топливом", — сказано в сообщении.

В ассоциации попросили сохранить производство горючего и сделать его доступным для перевозчиков из-за "угрозы снабжения" французов продовольствием. Известно, что организации, которые осуществляют поставки скоропортящихся товаров, встретились со сложностями при получении топлива на всей территории республики, в частности в О-де-Франс. La Chaine Logistique du Froid отметила, что возможны проблемы с транспортировкой свежей и замороженной продукции промышленникам, крупным ретейлерам, а также предприятиям общепита.