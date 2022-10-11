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11 октября, 17:39

Дефицит топлива во Франции может повлиять на перевозку продуктов

Во Франции заявили о риске проблем с поставками скоропортящихся продуктов

Французская ассоциация La Chaine Logistique du Froid, которая объединяет транспортные компании по рефрижераторным перевозкам, заявила о рисках проблем с поставками скоропортящихся продуктов, если ситуация с дефицитом горючего в государстве продолжится из-за забастовок.

"Блокировка работы нефтеперерабатывающих заводов на территории страны ставит в трудное положение компании, которые занимаются перевозкой скоропортящихся продуктов питания, в плане снабжения топливом", — сказано в сообщении.

В ассоциации попросили сохранить производство горючего и сделать его доступным для перевозчиков из-за "угрозы снабжения" французов продовольствием. Известно, что организации, которые осуществляют поставки скоропортящихся товаров, встретились со сложностями при получении топлива на всей территории республики, в частности в О-де-Франс. La Chaine Logistique du Froid отметила, что возможны проблемы с транспортировкой свежей и замороженной продукции промышленникам, крупным ретейлерам, а также предприятиям общепита.

Французов не пускают на заправки без проверки топливных баков

Французов не пускают на заправки без проверки топливных баков

Лайф напоминает, что несколько дней назад во Франции вновь начались забастовки на объектах энергетических компаний TotalEnergies и ExxonMobil. Сотрудники нефтеперерабатывающих предприятий и топливохранилищ начали протестовать на фоне сохраняющейся проблемы дефицита топлива на автозаправках страны.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов

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