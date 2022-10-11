В Госдуме отреагировали на сообщения о новом этапе частичной мобилизации

Частичная мобилизация в России не делится на этапы, подчеркнул зампред Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Так парламентарий отреагировал на сообщения из Курской и Ростовской областей, где заявили о выполнении начальной стадии данных мероприятий.

"Никакие этапы мобилизации в соответствующем указе президента не предусмотрены. Соответственно, о том, что кто-то "выполнил первый этап" или "перешёл ко второму этапу", говорить тоже не приходится. Идёт частичная мобилизация. Это непрерывный процесс, и ни на какие этапы он не делится", — отметил он в беседе с "Парламентской газетой".

Депутат также рассказал, что есть только мобилизационный план для каждого региона, причём некоторые из них его уже выполнили. При этом Москва пока не до конца достигла соответствующих целей, заметил Швыткин.