В Госдуме отреагировали на сообщения о новом этапе частичной мобилизации
Депутат Госдумы Швыткин: Частичная мобилизация не делится на этапы
Частичная мобилизация в России не делится на этапы, подчеркнул зампред Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Так парламентарий отреагировал на сообщения из Курской и Ростовской областей, где заявили о выполнении начальной стадии данных мероприятий.
"Никакие этапы мобилизации в соответствующем указе президента не предусмотрены. Соответственно, о том, что кто-то "выполнил первый этап" или "перешёл ко второму этапу", говорить тоже не приходится. Идёт частичная мобилизация. Это непрерывный процесс, и ни на какие этапы он не делится", — отметил он в беседе с "Парламентской газетой".
Депутат также рассказал, что есть только мобилизационный план для каждого региона, причём некоторые из них его уже выполнили. При этом Москва пока не до конца достигла соответствующих целей, заметил Швыткин.
Лайф напоминает, что ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что регион получил новое мобилизационное задание. Призывные комиссии, по его словам, уже приступили к выполнению поручения. Затем ко второму этапу мобилизации приступила и Курская область, где отметили, что её первый этап полностью выполнен.
ТАСС / Епанчинцев Евгений