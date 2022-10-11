Эрдоган планирует обсудить с Путиным посредничество Анкары в решении конфликта на Украине
Турецкий лидер Реджеп Эрдоган намерен в ходе встречи 13 октября в Астане обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным перспективы дипломатического решения конфликта на Украине и посредничества в этом процессе Анкары. Такое заявление сделал официальный представитель главы республики Ибрагим Калын.
"Наш президент — фактически единственный лидер, который может усадить за стол переговоров Зеленского и Путина. Намерен обсудить возможности дипломатического урегулирования на Украине и посредничества в этом процессе", — сказал он в эфире телеканала TV24.
По словам Калына, Анкара уверена в том, что всегда нужно использовать дипломатические возможности. Официальный представитель Эрдогана также подчеркнул, что сейчас Турция — единственное государство, способное предложить "дорожную карту" урегулирования конфликта на Украине.
Ранее Лайф уже писал, что Путин встретится с Эрдоганом 13 октября. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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