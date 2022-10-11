"Напрямую выходить не рискует": В Госдуме обвинили НАТО в использовании Киева для борьбы с Россией

НАТО использует Украину в качестве инструмента для борьбы с Россией, однако на прямую конфронтацию с Москвой альянс идти боится. Об этом заявил член Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который пообещал продолжать поддерживать Киев.

"НАТО удобно использовать Украину как инструмент для противостояния с Россией, при этом на прямую конфронтацию с нашей страной альянс выходить не рискует", — сказал парламентарий в беседе с RT.

Белик подчеркнул, что Лондону, Вашингтону или Брюсселю по большому счёту наплевать на благополучие Незалежной, поскольку главная мечта Запада — это истощение России. Для этого недруги готовы использовать все возможные средства, даже если для этого придётся воевать до последнего украинца, резюмировал депутат.