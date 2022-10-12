Британская разведка усомнилась, что Запад вовремя засечёт ядерный удар России

Нет полной гарантии, что военные на Западе сумеют вовремя заметить ядерный удар со стороны России. Об этом заявил руководитель Центра правительственной связи Великобритании Джереми Флеминг во время выступления в лондонском Объединённом королевском институте по исследованию вопросов безопасности и обороны.

"Мне хочется думать, что с нашими союзниками у нас был бы хороший шанс засечь это, но, конечно, в этой сфере никогда нет гарантий", — подчеркнул Флеминг.

Он также выразил надежду на соблюдение Россией её ядерной доктрины, что позволит узнать о подобном повороте событий заранее. Флеминг отметил однако, что применяемая сейчас риторика "заслуживает беспокойства".