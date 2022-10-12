Британская разведка усомнилась, что Запад вовремя засечёт ядерный удар России
Глава британской разведки: Нет гарантий, что Запад вовремя засечёт ядерный удар России
Нет полной гарантии, что военные на Западе сумеют вовремя заметить ядерный удар со стороны России. Об этом заявил руководитель Центра правительственной связи Великобритании Джереми Флеминг во время выступления в лондонском Объединённом королевском институте по исследованию вопросов безопасности и обороны.
"Мне хочется думать, что с нашими союзниками у нас был бы хороший шанс засечь это, но, конечно, в этой сфере никогда нет гарантий", — подчеркнул Флеминг.
Он также выразил надежду на соблюдение Россией её ядерной доктрины, что позволит узнать о подобном повороте событий заранее. Флеминг отметил однако, что применяемая сейчас риторика "заслуживает беспокойства".
Как рассказывал Лайф, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал, что Россия может применить ядерное оружие в случае необходимости, но в строгом соответствии с ядерной доктриной. Если на Москву или её союзников будет совершено нападение с использованием подобного вида вооружений или же возникнет угроза самому существованию нашего государства в результате действий противника, то РФ вправе ответить ядерным ударом, пояснил политик.
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