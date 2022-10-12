Microsoft без лишней огласки возобновила продажи в России
"Известия": В российских магазинах снова появились продукты Microsoft
В российских магазинах возобновились продажи офисного пакета "Microsoft 365", который исчез из ассортимента в конце марта. Причём подписка подешевела: тогда за семейный пакет нужно было отдать 7400 рублей, а сейчас — 5951.
"Приобрести новую лицензию на MS Office 365 нельзя, однако в рамках действующих контрактов заказчики могут продлевать существующие лицензии с помесячной оплатой", — сообщили газете "Известия" в пресс-службе AllSoft.
В "Ого!" тоже отметили, что корпорация вновь разрешила активацию "Microsoft 365" в России. Весной президент американской компании Брэд Смит заявлял, что они продолжат работать в России с клиентами, не подпавшими под международные санкции, в том числе со школами и больницами, напоминают эксперты. Они объясняют это тем, что бренд потратил много времени и средств на продвижение лицензионного ПО в РФ, поэтому возвращение и попытки удержать количество пользователей на прежнем уровне логичны.
"Российский рынок программного обеспечения, пусть и не самый крупный в мире, всё же занимает определённую долю в выручке той же Microsoft и последние годы активно рос", — отмечают аналитики.
Ранее Лайф писал, что Microsoft из-за ухода с российского рынка потеряла $126 млн. Выручка компании за второй квартал 2022-го, согласно отчёту, по сравнению с этим же периодом прошлого года выросла на 12% и составила $51,9 млрд. Чистая прибыль выросла лишь на 2% до $16,7 млрд.