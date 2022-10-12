Россия за два дня поразила треть энергетической инфраструктуры Украины
Министр энергетики Украины: За два дня поражено около 30% инфраструктуры
За последние два дня в результате российских ракетных ударов было поражено около 30% энергетической инфраструктуры Украины. Об этом заявил министр энергетики страны Герман Галущенко телеканалу CNN.
"Мы считаем, что что-то около 30% энергетической инфраструктуры было поражено", — сказал Галущенко.
Глава украинского ведомства отметил, что "это был первый раз с начала конфликта, когда Россия резко нацелилась на энергетическую инфраструктуру". Сейчас, рассказал Галущенко, Киев рассматривает как один из вариантов получение дополнительных объёмов энергии из Европы. По словам министра, украинская энергосистема пребывает всё ещё в стабильном состоянии. Одновременно он призвал страны Запада передать Украине системы ПВО, которые могли бы закрыть небо.
"Мы говорим нашим партнёрам: нам необходимо защитить небо", — цитирует телеканал слова Галущенко.
Как писал Лайф ранее, отставной офицер ФСБ Михайлов заявил, что удары по инфраструктуре Украины ослабили дух ВСУ. По его мнению, украинские солдаты поняли, что Москва может ответить. Отставной офицер уверен: раньше военные Киева считали, что у них есть прочный тыл, а это оказалось "совсем не так".
Напомним: 10 октября Россия также нанесла массированный ракетный удар по Украине. Некоторые крупные города остались без света и воды в результате повреждения ключевых объектов инфраструктуры. В Минобороны РФ сообщили, что цель ударов достигнута и все назначенные объекты поражены. Утром 11 октября на всей территории Украины опять была объявлена воздушная тревога. Прогремели новые взрывы на объектах энергетики.
ТАСС / dpa / Hannah Wagner