Россия за два дня поразила треть энергетической инфраструктуры Украины

За последние два дня в результате российских ракетных ударов было поражено около 30% энергетической инфраструктуры Украины. Об этом заявил министр энергетики страны Герман Галущенко телеканалу CNN.

"Мы считаем, что что-то около 30% энергетической инфраструктуры было поражено", — сказал Галущенко.

Глава украинского ведомства отметил, что "это был первый раз с начала конфликта, когда Россия резко нацелилась на энергетическую инфраструктуру". Сейчас, рассказал Галущенко, Киев рассматривает как один из вариантов получение дополнительных объёмов энергии из Европы. По словам министра, украинская энергосистема пребывает всё ещё в стабильном состоянии. Одновременно он призвал страны Запада передать Украине системы ПВО, которые могли бы закрыть небо.

"Мы говорим нашим партнёрам: нам необходимо защитить небо", — цитирует телеканал слова Галущенко.