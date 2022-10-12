Боррель признал, что НАТО могло не выполнить некоторые обещания России

Североатлантический альянс действительно мог не выполнить часть данных России обещаний. Однако это не оправдывает всё то, что сейчас происходит в Незалежной. С таким заявлением выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время выступления в Фонде Карла Антверпенского в Мадриде.

"Меня не устраивают в качестве оправданий или рассуждений те доводы, с помощью которых многие люди, в том числе мои друзья, <...> оправдывают агрессию тем, что НАТО не выполнило обещания. Это возможно. Это история. Ничто из этого не оправдывает происходящее", — подчеркнул он.

Боррель также отметил, что у ЕС перед Украиной многочисленные обязательства — от финансовых до военных и экономических. Кроме того, он заявил, что пока неясно, как долго продлится единство ЕС в вопросах антироссийских санкций.