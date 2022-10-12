Президент Украины Владимир Зеленский обезумел и призывает к Армагеддону. К такому мнению пришли некоторые читатели британской газеты Daily Express. В ответ на его просьбы на онлайн-саммите G7 к западным странам создать "воздушный щит" для Украины британцы призвали Запад "освободить его от должности". Так они отреагировали на призыв украинского лидера предоставить Киеву достаточное количество современных и эффективных систем противовоздушной обороны.

"Зеленский безумен, Западу пора освободить его от должности", "Думаю, пришло время немедленно остановить этого сумасшедшего и его приспешников, пока это не вышло из-под контроля. Верю, что миру это под силу", — написали читатели издания.

Некоторые британцы уличили Зеленского в том, что тот одурачил западных политиков и задались в нетерпении риторическим вопросом, когда же это всплывёт наружу. Другие, напротив, предположили, что "Запад начинает медленно осознавать правду о коррумпированном" украинском лидере и выразили мнение, что тот должен предстать перед судом.

"Его следует судить за убийство собственного народа", — отметил один из читателей статьи.