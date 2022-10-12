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11 октября, 21:40

"Умоляет начать Армагеддон": Британцы назвали Зеленского безумным

Читатели Daily Express осадили Зеленского после его просьбы о ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский обезумел и призывает к Армагеддону. К такому мнению пришли некоторые читатели британской газеты Daily Express. В ответ на его просьбы на онлайн-саммите G7 к западным странам создать "воздушный щит" для Украины британцы призвали Запад "освободить его от должности". Так они отреагировали на призыв украинского лидера предоставить Киеву достаточное количество современных и эффективных систем противовоздушной обороны.

"Зеленский безумен, Западу пора освободить его от должности", "Думаю, пришло время немедленно остановить этого сумасшедшего и его приспешников, пока это не вышло из-под контроля. Верю, что миру это под силу", — написали читатели издания.

Некоторые британцы уличили Зеленского в том, что тот одурачил западных политиков и задались в нетерпении риторическим вопросом, когда же это всплывёт наружу. Другие, напротив, предположили, что "Запад начинает медленно осознавать правду о коррумпированном" украинском лидере и выразили мнение, что тот должен предстать перед судом.

"Его следует судить за убийство собственного народа", — отметил один из читателей статьи.

На Украине вышла из строя система Starlink, используемая ВСУ

На Украине вышла из строя система Starlink, используемая ВСУ

Как писал ранее Лайф, Reuters сообщала, что Зеленский попросит у лидеров G7 предоставить Украине системы ПВО. Судя по всему, массированная ракетная атака со стороны России показала нехватку такого вооружения в украинской армии, отметило агентство.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Арина Родионова

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