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11 октября, 21:23

Госдеп: Россия и Украина должны вести диалог между собой

Власти Соединённых Штатов считают, что обсуждение украинского конфликта должно идти между Москвой и Киевом, а не с Западом. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

"Это в конечном счете должны быть переговоры, дипломатия и диалог между Украиной и Россией", сказал он, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности России к переговорам с Западом по теме Украины.

Прайс заявил, что в Вашингтоне такие заявления Москвы считают позёрством, не видят в них "конструктивного и легитимного предложения участвовать в диалоге и дипломатии".

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Как сообщал Лайф, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США де-факто уже давно участвуют в конфликте на Украине, вооружая Киев и предоставляя разведданные.

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ТАСС / Zuma / Ting Shen

Андрей Григорьев

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