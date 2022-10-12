Госдеп: Россия и Украина должны вести диалог между собой

Власти Соединённых Штатов считают, что обсуждение украинского конфликта должно идти между Москвой и Киевом, а не с Западом. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

"Это в конечном счете должны быть переговоры, дипломатия и диалог между Украиной и Россией", — сказал он, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности России к переговорам с Западом по теме Украины.

Прайс заявил, что в Вашингтоне такие заявления Москвы считают позёрством, не видят в них "конструктивного и легитимного предложения участвовать в диалоге и дипломатии".