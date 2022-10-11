"Сами прекрасно видите": Глава Энергодара отреагировал на слухи о покушении на него

На главу Администрации Энергодара Запорожской области Александра Волгу никто не нападал. Об этом он лично заявил в видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале городской администрации. Управленец подчеркнул, что украинские СМИ распространили ложную информацию, и что сам он чувствует себя прекрасно и продолжает работать.

Глава Администрации Энергодара Александр Волга опроверг слухи о покушении на него. Видео @ Telegram / zaporojie24

"Дорогие жители города Энергодара и ближайших населённых пунктов, та лажа, которую несут СМИ Украины по поводу того, что на меня совершено нападение и я нахожусь в практически критическом состоянии, сами прекрасно видите, что это неправда", — сказал Волга.

Он заверил, что прекрасно себя чувствует, контролирует все вопросы в городе. Жителям Энергодара он пожелал хорошего вечера.