"Сами прекрасно видите": Глава Энергодара отреагировал на слухи о покушении на него
Глава Энергодара Волга опроверг сообщения о нападении на него
На главу Администрации Энергодара Запорожской области Александра Волгу никто не нападал. Об этом он лично заявил в видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале городской администрации. Управленец подчеркнул, что украинские СМИ распространили ложную информацию, и что сам он чувствует себя прекрасно и продолжает работать.
Глава Администрации Энергодара Александр Волга опроверг слухи о покушении на него. Видео @ Telegram / zaporojie24
"Дорогие жители города Энергодара и ближайших населённых пунктов, та лажа, которую несут СМИ Украины по поводу того, что на меня совершено нападение и я нахожусь в практически критическом состоянии, сами прекрасно видите, что это неправда", — сказал Волга.
Он заверил, что прекрасно себя чувствует, контролирует все вопросы в городе. Жителям Энергодара он пожелал хорошего вечера.
Ранее Вооружённые силы Украины открыли артиллерийский огонь по береговой линии вблизи Энергодара. Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов отметил, что обстрел вёлся с противоположной стороны Днепра, предварительно, из американских 155-мм гаубиц М777.
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