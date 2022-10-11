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11 октября, 20:48

"Сами прекрасно видите": Глава Энергодара отреагировал на слухи о покушении на него

Глава Энергодара Волга опроверг сообщения о нападении на него

На главу Администрации Энергодара Запорожской области Александра Волгу никто не нападал. Об этом он лично заявил в видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале городской администрации. Управленец подчеркнул, что украинские СМИ распространили ложную информацию, и что сам он чувствует себя прекрасно и продолжает работать.

Глава Администрации Энергодара Александр Волга опроверг слухи о покушении на него. Видео @ Telegram / zaporojie24

"Дорогие жители города Энергодара и ближайших населённых пунктов, та лажа, которую несут СМИ Украины по поводу того, что на меня совершено нападение и я нахожусь в практически критическом состоянии, сами прекрасно видите, что это неправда", сказал Волга.

Он заверил, что прекрасно себя чувствует, контролирует все вопросы в городе. Жителям Энергодара он пожелал хорошего вечера.

В Энергодаре восстановили электроснабжение

В Энергодаре восстановили электроснабжение

Ранее Вооружённые силы Украины открыли артиллерийский огонь по береговой линии вблизи Энергодара. Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов отметил, что обстрел вёлся с противоположной стороны Днепра, предварительно, из американских 155-мм гаубиц М777.

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Telegram/zaporojie24

Анатолий Симоненко

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