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Регион
Опубликовано 11 октября 2022, 20:25
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Кадыров: Уверен, что под руководством Суровикина спецоперация завершится успешно

Под руководством нового командующего объединённой группировкой войск в районе проведения специальной военной операции Сергея Суровикина СВО завершится успешно. Такую уверенность выразил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, поздравляя генерала с днём рождения.

"Я полностью уверен, что под его руководством спецоперация завершится успешно. А если надо, то дадим мощный отпор натовским войскам, в чём я не сомневаюсь. Иначе, уверен, Верховный главнокомандующий не поручил бы такой ответственный участок. Надо жёстко поступать с террористами всех мастей", сказал Кадыров в в своём Telegram-канале.

По его мнению, сегодня Украиной управляют настоящие сатанисты и фашисты. И объяснил, что это и есть веская причина "проявить себя, показать силу и мощь, освободить украинский народ от этой нечисти и западной проклятой политики". Он добавил, что "на каждую пулю, прилетевшую через нашу границу, мы должны ответить жёстким и дерзким ударом, чтобы навсегда отбить желание шутить с Россией". А также подчеркнул в своём обращении к генералу, что за 15 лет знакомства с Суровикиным ни разу не усомнился в его решительности, профессионализме и патриотизме.

"Мой дорогой друг и брат, поздравляю ещё раз с назначением и днём рождения. Желаю счастья, здоровья, успехов и реализации всех идей. Крепко жму руку", резюмировал Кадыров.

Путин по телефону поздравил командующего СВО на Украине Суровикина с днём рождения
Путин по телефону поздравил командующего СВО на Украине Суровикина с днём рождения

Ранее Лайф писал, что Кадыров сразу поддержал назначение Суровикина новым командующим спецоперацией на Украине. Глава Чечни отметил, что знаком с ним уже около 15 лет.

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Telegram-канал / Kadyrov_95

Арина Родионова
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