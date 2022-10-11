Домушница на спорте: В Петербурге очень ловкая воровка влезла в чужую квартиру по фасаду

В Санкт-Петербурге девушка взобралась по фасаду здания, проникла через открытое окно в коммунальную квартиру на втором этаже и обчистила её. Случилось это в Кировском районе по улице Ивана Черных. Видео с преступным трюком воровки опубликовал SHOT.

Девушка в Петербурге забирается в чужую квартиру по фасаду дома. Видео @ SHOT

Вскоре после проникновения в чужое жильё воровка вышла на улицу в новой одежде, с чемоданом и двумя пакетами. Как пишет Gazeta.SPb, также она прихватила деньги, кольца из жёлтого металла и еду. В общей сложности стоимость её улова составила 70 тысяч рублей.

О произошедшем по номеру 112 сообщила гражданка Узбекистана. Было возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 158 УК РФ ("Кража"). Супердомушницу задержали 10 октября на улице Севастопольской. Ею оказалась 24-летняя местная жительница, имеющая за плечами судимости за грабёж и кражу. Воровка взята под арест.