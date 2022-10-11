Москвич попытался поджечь ненавистную школу

В Москве 23-летний молодой человек по имени Гриша попытался сжечь школу, в которой учился. К зданию на шоссе Энтузиастов он пришёл с зажигалкой и подпалил лежащую рядом листву, пишет SHOT. Очевидцы вызвали полицию, злоумышленника задержали.

Как выяснилось, Гриша окончил школу ещё пять лет назад, но за это время не сумел забыть горьких обид в виде плохих оценок, которыми оценивали его успехи в обучении. По данным SHOT, Гриша с 2016 года состоит на учёте в психоневрологическом диспансере, так как болен шизофренией.