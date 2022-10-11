Москвич попытался поджечь ненавистную школу
В Москве задержали мужчину за попытку поджечь школу в отместку строгим учителям
В Москве 23-летний молодой человек по имени Гриша попытался сжечь школу, в которой учился. К зданию на шоссе Энтузиастов он пришёл с зажигалкой и подпалил лежащую рядом листву, пишет SHOT. Очевидцы вызвали полицию, злоумышленника задержали.
Как выяснилось, Гриша окончил школу ещё пять лет назад, но за это время не сумел забыть горьких обид в виде плохих оценок, которыми оценивали его успехи в обучении. По данным SHOT, Гриша с 2016 года состоит на учёте в психоневрологическом диспансере, так как болен шизофренией.
Ранее Лайф писал, что неизвестные бросили коктейли Молотова в здание мэрии в Челябинской области. Инцидент произошёл в ночь на 11 октября. Злоумышленники разбили камнем окно на первом этаже мэрии города Бакала и бросили внутрь два коктейля Молотова. В результате пожар распространился на три квадратных метра. Возгорание потушил местный сторож, потратив на это не более пяти минут.
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