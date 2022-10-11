Экономист назвал главный признак финансовой пирамиды

В последние недели произошёл рекордный рост случаев мошенничества в нашей стране. Об этом рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, экономист Алексей Зубец. Он отметил, что такое случается именно в кризисные времена из-за нерационального поведения людей: критическое мышление даёт сбой. И напомнил, что если выплаты первым вкладчикам проводятся за счёт денег, которые приносят последующие, то это — финансовая пирамида.

"Каждый следующий платит за предыдущего. Соответственно, за этого последующего платят те, кто стал за ним в очередь, и у него есть какие-то шансы вернуть свои деньги, получить назад в качестве дохода. А вот у тех, кто совсем позади, шансов практически никаких, они теряют деньги, и пирамида растёт, расширяясь по количеству людей, которые вовлечены", — объяснил Зубец в интервью радио "Комсомольская правда".

По словам Зубца, главный признак финансовой пирамиды — это сверхвысокий инвестиционный доход, который обещают вкладчикам. Так, если пророчат 15% годовых или 20–25% либо даже 15% в месяц, это точно мошенники. Организаторам такой системы легче было бы взять кредит в банке под 10% годовых, а потом заработать 15% в месяц и всё оставить себе.

"А вот зачем им нужны ваши деньги, это главный вопрос, который надо себе задавать, когда вы получаете такие заманчивые предложения", — отметил экономист.