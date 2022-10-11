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11 октября, 19:22

Экономист назвал главный признак финансовой пирамиды

Экономист Зубец: Сверхвысокий доход — ключевой признак финансовой пирамиды

В последние недели произошёл рекордный рост случаев мошенничества в нашей стране. Об этом рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, экономист Алексей Зубец. Он отметил, что такое случается именно в кризисные времена из-за нерационального поведения людей: критическое мышление даёт сбой. И напомнил, что если выплаты первым вкладчикам проводятся за счёт денег, которые приносят последующие, то это — финансовая пирамида.

"Каждый следующий платит за предыдущего. Соответственно, за этого последующего платят те, кто стал за ним в очередь, и у него есть какие-то шансы вернуть свои деньги, получить назад в качестве дохода. А вот у тех, кто совсем позади, шансов практически никаких, они теряют деньги, и пирамида растёт, расширяясь по количеству людей, которые вовлечены", объяснил Зубец в интервью радио "Комсомольская правда".

По словам Зубца, главный признак финансовой пирамиды — это сверхвысокий инвестиционный доход, который обещают вкладчикам. Так, если пророчат 15% годовых или 20–25% либо даже 15% в месяц, это точно мошенники. Организаторам такой системы легче было бы взять кредит в банке под 10% годовых, а потом заработать 15% в месяц и всё оставить себе.

"А вот зачем им нужны ваши деньги, это главный вопрос, который надо себе задавать, когда вы получаете такие заманчивые предложения", отметил экономист.

Россиян предупредили, что мошенники могут звонить со знакомых номеров

Россиян предупредили, что мошенники могут звонить со знакомых номеров

Как писал Лайф ранее, эксперт Кусков рассказал, что мошенники могут по номеру телефона узнать о человеке почти всё. Они, по его словам, способны составить целое портфолио и использовать такую информацию для преступлений. Личные данные сложно хранить в секрете: их могут запросить при оформлении документов или кредита. Однако обезопасить себя можно.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова

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