В Подмосковье неизвестный изнасиловал и ограбил пенсионерку, а затем поджёг её дом

В подмосковной деревне Назимихе неизвестный изнасиловал, избил и ограбил 82-летнюю женщину. Однако на этом злоумышленник не остановился: он поджёг дом вместе с пенсионеркой. Сейчас пострадавшая находится в больнице. О её состоянии телеканалу "360" рассказал сын Алексей.

"Моя мама — мужественный человек, она боевая, хотя очень хрупкая, небольшого роста. Не показывает свою боль. Я на неё смотрю и поражаюсь её жизнеспособности. Нормально она себя чувствует. Но три ребра сломаны, лицо всё чёрное", — отметил со слезами он.

По словам мужчины, пенсионерка недавно перенесла две операции. Он и старший брат теперь регулярно посещают маму. Стоит отметить, что накануне один из сыновей поехал в больницу сразу после работы и из-за этого не спал почти день.