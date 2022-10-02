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2 октября, 10:21

В Могилёве увлекающийся детской психологией отец изнасиловал двух сыновей

57-летний житель Могилёва изнасиловал своих детей

В Белоруссии 57-летний житель Могилёва, увлекающийся детской психологией и сексом, изнасиловал собственных детей. Об этом сообщили в МВД республики.

Первой почувствовала неладное и забила тревогу мать ребят. С мужем она давно в разводе, пара живёт раздельно. По словам женщины, она догадалась о произошедшем по поведению детей. Недолго думая, родительница обратилась к сотрудникам правоохранительных органов, которые, к сожалению, подтвердили её опасения.

"При обыске у него изъята компьютерная техника, цифровые и бумажные носители информации с материалами по детской психологии и сексуальной тематике", — уточнили в белорусском ведомстве.

В настоящее время подозреваемый задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело, теперь ему грозит серьёзное наказание. Также назначен ряд экспертиз.

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Обложка ©

Unsplash

Николь Вербер

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