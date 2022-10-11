В Киеве сломали памятник Пушкину
Разрушенный в Киеве памятник Александру Пушкину. Фото © Telegram / "Страна.ua"
В центре Киева сломали памятник русскому поэту Александру Пушкину. Бюст располагался перед зданием Национального транспортного университета.
Разрушенный в Киеве памятник Александру Пушкину. Фото © Telegram / "Страна.ua"
Как сообщает издание "Страна.ua", разрушение памятника посвятили лейтенанту Вооружённых сил Украины Денису Антипову — известному общественному активисту, который был убит в мае 2022 года.
Соучредитель проекта "Декоммунизация. Украина" Вадим Поздняков заявил, что в Киеве ещё восемь объектов, которые посвящены Пушкину, в том числе мемориальная доска и бюсты.
Так называемая декоммунизация ведётся на Украине с 2014 года. В стране массово уничтожают памятники, напоминающие о советском периоде в истории страны, а также меняют названия улиц, городов и так далее. Процесс декоммунизации был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года.
Лайф рассказывал, что ранее в Ивано-Франковской области Украины снесли памятник советскому солдату. А в Харькове развалили на части памятник Александру Невскому. После этого остатки скульптуры были отвезены на ближайшую свалку.