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11 октября, 19:37

В Киеве сломали памятник Пушкину

<p>Разрушенный в Киеве памятник Александру Пушкину. Фото © Telegram / "Страна.ua"</p>

Разрушенный в Киеве памятник Александру Пушкину. Фото © Telegram / "Страна.ua"

В центре Киева сломали памятник русскому поэту Александру Пушкину. Бюст располагался перед зданием Национального транспортного университета.

Разрушенный в Киеве памятник Александру Пушкину. Фото © Telegram / "Страна.ua"

Разрушенный в Киеве памятник Александру Пушкину. Фото © Telegram / "Страна.ua"

Как сообщает издание "Страна.ua", разрушение памятника посвятили лейтенанту Вооружённых сил Украины Денису Антипову — известному общественному активисту, который был убит в мае 2022 года.

Соучредитель проекта "Декоммунизация. Украина" Вадим Поздняков заявил, что в Киеве ещё восемь объектов, которые посвящены Пушкину, в том числе мемориальная доска и бюсты.

Так называемая декоммунизация ведётся на Украине с 2014 года. В стране массово уничтожают памятники, напоминающие о советском периоде в истории страны, а также меняют названия улиц, городов и так далее. Процесс декоммунизации был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года.

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Лайф рассказывал, что ранее в Ивано-Франковской области Украины снесли памятник советскому солдату. А в Харькове развалили на части памятник Александру Невскому. После этого остатки скульптуры были отвезены на ближайшую свалку.

Андрей Григорьев

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