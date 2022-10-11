"Знаем, кто за этим стоит": КГБ Белоруссии раскрыл план подготовки терактов в стране

Комитет госбезопасности Белоруссии узнал о планах подготовки в стране террористических актов на фоне решения о создании совместной группировки войск этой республики и России. Об этом заявил председатель КГБ Иван Тертель.

"Видим сейчас подготовку в том числе серии терактов на нашей территории с учётом того, что у нас создаётся совместная группировка войск с Российской Федерацией. Совершение терактов на железной дороге, совершение терактов по пути движения воинских формирований наших, наших союзников", — сказал Тертель в эфире телеканала "Беларусь – 1".

Он добавил, что "уже есть призывы в отдельных социальных сетях к этому", и КГБ, по его словам, знает, "кто за этим стоит". Глава ведомства отметил, что Минску известно, что "иностранные спецслужбы пытаются от этого дистанцироваться, реально помогая" в создании террористических групп организаторам. Он указал, что фактически на территории Польши, Литвы, Украины "формируются террористические группы, поддерживаемые напрямую спецслужбами этих государств".

"Мы знаем достоверно, что ЦРУ, другие мощные спецслужбы, стоящие за спецслужбами стран-сателлитов, владеют этой ситуацией, направляют и финансируют их", — добавил глава КГБ.