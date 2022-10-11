Байден назвал Путина "рациональным игроком"

Президент США Джо Байден заявил, что считает своего российского коллегу Владимира Путина рациональным лидером. Об этом он сказал в интервью телекомпании CNN.

"Я полагаю, что он рациональный игрок", — заявил Байден.

В то же время, по мнению президента США, Путин "серьёзно просчитался". Как поясняет CNN, на Западе вопрос о том, действует ли Путин рационально, является предметом интенсивных дебатов, поскольку лидеры пытаются предсказать его следующие шаги. Байден же, считая Путина "рациональным игроком", полагает, что коллега действовал "иррационально" на Украине, рассчитывая, "что его встретят с распростёртыми объятиями, что это дом матери-России в Киеве".