Пешком через границу: СМИ узнали о бегстве внука Пугачёвой из России
Пятый канал: Никита Пресняков сбежал вскоре после начала мобилизации
Внук Пугачёвой, актёр и певец Никита Пресняков уехал из России ещё 24 сентября — всего через три дня после объявления частичной мобилизации. Об этом сообщает Пятый канал.
По его данным, Пресняков-младший пешком пересёк границу между Ивангородом и эстонской Нарвой, очевидно, чтобы не стоять в многокилометровых пробках. Обычно до этой границы доезжают на одном такси, а после перехода пересаживаются на другое.
Как отмечает телеканал, для пересечения границы нужно иметь загранпаспорт с действующей шенгенской или национальной визой. У Никиты Преснякова же есть гражданство Литвы, поэтому виза ему не нужна.
Как сообщал Лайф, ранее появились сообщения, что внука Аллы Пугачёвой мобилизовали прямо с репетиции в театре. Однако супруга Преснякова Алёна Краснова в комментарии Лайфу расставила все точки над "i". "Это фейк", — заявила она.
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