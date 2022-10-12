Пешком через границу: СМИ узнали о бегстве внука Пугачёвой из России

Внук Пугачёвой, актёр и певец Никита Пресняков уехал из России ещё 24 сентября — всего через три дня после объявления частичной мобилизации. Об этом сообщает Пятый канал.

По его данным, Пресняков-младший пешком пересёк границу между Ивангородом и эстонской Нарвой, очевидно, чтобы не стоять в многокилометровых пробках. Обычно до этой границы доезжают на одном такси, а после перехода пересаживаются на другое.

Как отмечает телеканал, для пересечения границы нужно иметь загранпаспорт с действующей шенгенской или национальной визой. У Никиты Преснякова же есть гражданство Литвы, поэтому виза ему не нужна.