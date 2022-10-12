ВСУ понесли большие потери у села Торское в ЛНР

Вооружённые силы Украины в ходе боёв под селом Торское в Луганской Народной Республике понесли значительные потери. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информацию от российских военных.

По их словам, урон противнику нанесли артиллерия и разведывательные подразделения. Убито или ранено за три дня около 200 украинских военных, подбито несколько десятков единиц техники.

Однако это не мешает ВСУ пополнять свою группировку там новыми партиями мобилизованных резервистов для попыток наступления на линии, проходящей через города Сватово и Кременная. Они находятся на севере республики.