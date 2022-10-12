Человечество впервые благополучно отклонило астероид

Космический аппарат DART успешно отклонил астероид Диморф от изначальной орбиты. Таким образом, это первый случай, когда человечество намеренно изменило движение подобного космического объекта. Об этом сообщает НАСА. Там отметили, что это доказывает потенциальную работоспособность системы защиты Земли.

Астероид Диморф, фото за секунды перед столкновением © NASA

Как сообщается в пресс-релизе на сайте агентства, до удара космического аппарата по Диморфу DART сначала облетел его "родительский" астероид Дидим, вокруг которого тот вращается. Учёные рассчитывали, что после столкновения длительность полного периода обращения сократится на 73 секунды, но результаты превзошли их ожидания. Телескопы показали, что Диморф стал полностью обращаться вокруг Дидима на 32 минуты быстрее.

Диморф имеет диаметр около 160 метров, а Дидим — около 780 метров. Масса астероида-спутника оценивается в пять миллионов тонн, что очень мало по космическим меркам.