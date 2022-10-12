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12 октября, 00:29

Россиян предупредили о риске получить катаракту из-за курения

Офтальмолог Шилова: Курение может раньше привести к катаракте и глаукоме

Курение может привести к катаракте и глаукоме. Об этом рассказала офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова. По её словам, о таких возможных последствиях вредной привычки говорят множество научных работ, как отечественных, так и зарубежных.

"Обычно о катаракте мы говорим при возрасте ближе к 70 годам, но у курящих людей и в 50 лет определяем первые признаки катаракты. Это помутнение в хрусталике, которое начинает снижать зрение и ослабляет возможность менять фокусное расстояние. Глаз курящего человека лет на 10-15-20 старше, чем глаза его ровесников", — заявила Шилова в интервью порталу Ura.ru.

Глаукома, как пояснила офтальмолог, это ишемическая болезнь глаза. Она усиливается и тяжелее протекает у курящих из-за спазма сосудов. Заболевание у любителей покурить устойчиво к лечению препаратами и чаще требует не только первичной хирургии, но и повторной. Нарушается трофика в зрительном нерве, объяснила собеседница агентства. Табачный дым в целом негативно сказывается на здоровье глаз — они краснеют, больше устают, появляется дискомфорт, повышенное слезотечение.

"Эпителий роговицы утолщается, меняется оптическая сила глаза. При этом никакими очками это состояние исправить невозможно. Даже когда человек приходит к нам на лазерную коррекцию, то по толщине и состоянию эпителия мы можем определить, в какой руке он держит сигарету", — заключила Шилова.

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Ранее Лайф писал, что учёные Института Фрэнсиса Крика установили возможную связь развития рака с вейпами. Несмотря на репутацию такого вида курения как способа бросить обычные сигареты, на самом деле этот метод употребления никотина сложно назвать безопасным. Выяснилось, что пути возникновения раковой опухоли у некурящих и курящих людей разные.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова

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