Врач пояснила, бывает ли "аллергия на холод"

Аллергии на холод как таковой не существует. Истинная аллергия — это реакция на попадание чужеродного белка в организм. В данном же случае физическое воздействие определяется больше как гиперчувствительность. Об этом Лайфу рассказала врач аллерголог-иммунолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Марина Суворова.

Медик объяснила, что чаще всего так называемая "аллергия" на холод — фактор наследственный и может возникать на фоне соматической патологии.

"Чаще всего это сосудистые или нефрологические нарушения. "Аллергия" на холод может проявляться в различных формах крапивницы, везикулезной сыпи, гипотермии или инфильтрации кожи, а также в виде отёков в области суставов. Нередко повышается температура тела до субфебрильных цифр, когда показатели находятся в пределах 37,1 — 38 °С", — рассказала Лайфу Суворова.

Врач отметила, что при лёгком течении всё пройдёт бесследно и даже не потребуется лечения. Нужно будет просто уйти в тёплое помещение или согреться иными способами. При генерализованных формах лечение проводят системными антигистаминными и глюкокортикостероидными препаратами. А меры профилактики зависят от организма и первопричины. Чтобы узнать, что делать с реакцией на холод, врач рекомендует обратиться к медикам.