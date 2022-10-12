Певец Shaman признался, что не поехал бы на Евровидение, даже если бы его пригласили

Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) признался, что не поехал бы на музыкальный конкурс Евровидение, даже если бы его пригласили. Слова исполнителя приводит Teleprogramma.pro.

"На Евровидение не поехал бы, если б даже и пригласили. Не очень интересно. Каждый год проходит, и я примерно представляю, что там происходит и будет происходить", — сказал Shaman.

Дронов также добавил, что Россия справится и самостоятельно, без участия в конкурсе, поэтому в отстранении страны он не видит ничего страшного.

Кроме того, исполнитель заметил, что ему безумно понравилась идея сделать аранжировку на гимн России, который он исполнил в Ялте. Артист уточнил, что теперь у него появилась традиция — исполнять гимн в конце каждого концерта.

"Люди сами просят. И это здорово. Так что в ближайшее время, пожалуй, сделаю официальное аудио на гимн РФ", — уточнил певец.