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12 октября, 08:08

"Жалкие!": Французы осудили лицемерие G7 из-за желания взыскать по счетам с Путина

Читатели Le Figaro резко осудили саммит G7 за лицемерие в отношении конфликта на Украине

На сайте французской газеты Le Figaro читатели бурно обсуждают публикацию, в которой говорится о планах лидеров стран "Большой семёрки" "взыскать по счетам с президента России Владимира Путина".

В статье в основном говорится о том, что ключевой темой саммита G7 стала Россия, но в ней ничего не сказано даже о недавнем теракте на Крымском мосту. Читатели издания считают, что участники встречи лицемерны и непоследовательны в суждениях.

"Слепые атаки? В статье же читаем, что удары были нанесены по энергетической инфраструктуре. И в части страны больше нет электричества. Так что G7 врёт", — заметил один из комментаторов.

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"Большая семёрка" напоминает, что неизбирательные нападения на ни в чём не повинное гражданское население являются военным преступлением. Ну тогда Украина уже восемь лет как виновна в военных преступлениях в Донбассе. Им придётся привлечь к ответственности Порошенко и Зеленского", написал ещё один читатель.

"Если я правильно понял G7, украинские бомбёжки — это хорошо, русские — это плохо! Жалкие!" возмутился пользователь.

Не обошлось и без упоминания действий военного контингента Североатлантического альянса в Сербии в конце прошлого века: НАТО путём войны пыталось заставить Белград признать отделение Косово.

Ранее Лайф сообщал о том, что американский ветеран и политик из штата Калифорния Джеймс Брэдли осудил планы президента США Джо Байдена предоставить Украине, в частности лидеру Владимиру Зеленскому, многомиллиардную помощь.

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Сайт G7

Илья Суриков

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