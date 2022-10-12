На сайте французской газеты Le Figaro читатели бурно обсуждают публикацию, в которой говорится о планах лидеров стран "Большой семёрки" "взыскать по счетам с президента России Владимира Путина".

В статье в основном говорится о том, что ключевой темой саммита G7 стала Россия, но в ней ничего не сказано даже о недавнем теракте на Крымском мосту. Читатели издания считают, что участники встречи лицемерны и непоследовательны в суждениях.

"Слепые атаки? В статье же читаем, что удары были нанесены по энергетической инфраструктуре. И в части страны больше нет электричества. Так что G7 врёт", — заметил один из комментаторов.

"Большая семёрка" напоминает, что неизбирательные нападения на ни в чём не повинное гражданское население являются военным преступлением. Ну тогда Украина уже восемь лет как виновна в военных преступлениях в Донбассе. Им придётся привлечь к ответственности Порошенко и Зеленского", — написал ещё один читатель.

"Если я правильно понял G7, украинские бомбёжки — это хорошо, русские — это плохо! Жалкие!" — возмутился пользователь.

Не обошлось и без упоминания действий военного контингента Североатлантического альянса в Сербии в конце прошлого века: НАТО путём войны пыталось заставить Белград признать отделение Косово.