Охранник пляжа в Крыму предотвратил возможную диверсию на аэродроме после взрыва на мосту

На аэродроме Бельбек удалось предотвратить возможную диверсию спустя восемь часов после теракта на Крымском мосту. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Один из возможных исполнителей, который планировал устроить диверсию на аэродроме Бельбек. Фото © Telegram / Mash

Вероятных исполнителей поймал охранник пляжа, находящегося рядом с авиабазой, во время обхода территории осушенных озёр "Любоморье". Один из злоумышленников управлял коптером, а второй — разбирался с оборудованием. При себе они имели ноутбук, радиостанцию, бинокль. Напарники изначально рассказали охраннику, что работают на аэродроме инженерами и сейчас находятся на спецзадании — якобы проверяют системы отслеживания дронов в районе стратегического объекта.