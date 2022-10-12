Охранник пляжа в Крыму предотвратил возможную диверсию на аэродроме после взрыва на мосту
Mash: На аэродроме Бельбек предотвратили диверсию в день теракта на Крымском мосту
На аэродроме Бельбек удалось предотвратить возможную диверсию спустя восемь часов после теракта на Крымском мосту. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Один из возможных исполнителей, который планировал устроить диверсию на аэродроме Бельбек. Фото © Telegram / Mash
Вероятных исполнителей поймал охранник пляжа, находящегося рядом с авиабазой, во время обхода территории осушенных озёр "Любоморье". Один из злоумышленников управлял коптером, а второй — разбирался с оборудованием. При себе они имели ноутбук, радиостанцию, бинокль. Напарники изначально рассказали охраннику, что работают на аэродроме инженерами и сейчас находятся на спецзадании — якобы проверяют системы отслеживания дронов в районе стратегического объекта.
Однако работник ЧОП не поверил им и сообщил о произошедшем спецслужбам. Но пока охранник докладывал, злоумышленники убежали. Позднее выяснилось, что аэродром не отправлял работников на локацию и не тестировал никакие системы отслеживания.
В начале октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о "внештатной ситуации" на аэродроме Бельбек. По его словам, там одно из воздушных судов выкатилось за пределы полосы и загорелось. Предполагаемый момент возгорания самолёта на аэродроме Бельбек попал на видео.
Напомним, в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего были разрушены два пролёта дорожного полотна. Российский лидер Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. Изначально Следственный комитет РФ сообщил, что погибло три человека, но позже стало известно о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга, ещё одна жертва теракта — религиовед, уроженец Симферополя, а четвёртый погибший — арбитражный судья из Москвы.
ТАСС / Сергей Мальгавко