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12 октября, 07:47

Охранник пляжа в Крыму предотвратил возможную диверсию на аэродроме после взрыва на мосту

Mash: На аэродроме Бельбек предотвратили диверсию в день теракта на Крымском мосту

На аэродроме Бельбек удалось предотвратить возможную диверсию спустя восемь часов после теракта на Крымском мосту. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Один из возможных исполнителей, который планировал устроить диверсию на аэродроме Бельбек. Фото © Telegram / Mash

Один из возможных исполнителей, который планировал устроить диверсию на аэродроме Бельбек. Фото © Telegram / Mash

Вероятных исполнителей поймал охранник пляжа, находящегося рядом с авиабазой, во время обхода территории осушенных озёр "Любоморье". Один из злоумышленников управлял коптером, а второй — разбирался с оборудованием. При себе они имели ноутбук, радиостанцию, бинокль. Напарники изначально рассказали охраннику, что работают на аэродроме инженерами и сейчас находятся на спецзадании — якобы проверяют системы отслеживания дронов в районе стратегического объекта.

Однако работник ЧОП не поверил им и сообщил о произошедшем спецслужбам. Но пока охранник докладывал, злоумышленники убежали. Позднее выяснилось, что аэродром не отправлял работников на локацию и не тестировал никакие системы отслеживания.

В начале октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о "внештатной ситуации" на аэродроме Бельбек. По его словам, там одно из воздушных судов выкатилось за пределы полосы и загорелось. Предполагаемый момент возгорания самолёта на аэродроме Бельбек попал на видео.

ФСБ назвала организатора теракта на Крымском мосту

ФСБ назвала организатора теракта на Крымском мосту

Напомним, в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего были разрушены два пролёта дорожного полотна. Российский лидер Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. Изначально Следственный комитет РФ сообщил, что погибло три человека, но позже стало известно о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга, ещё одна жертва теракта — религиовед, уроженец Симферополя, а четвёртый погибший — арбитражный судья из Москвы.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Светлана Оперук

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