В Запорожской области задержан мужчина, сливавший ВСУ данные о российских военных
Росгвардия задержала в Запорожской области мужчину, передававшего ВСУ данные о военных
В Запорожской области задержан мужчина, передававший ВСУ данные о расположении и перемещении техники и военных России. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.
Росгвардия задержала мужчину в Запорожской области, передававшего информацию ВСУ. Видео © Росгвардия
"В результате специальных адресных мероприятий, проводимых в Запорожской области, сотрудники СОБР Росгвардии задержали гражданина 1996 года рождения, подозреваемого в содействии ВСУ", — сказано в записи.
Информацию парень передавал через отца, проходившего службу в ВСУ с апреля по август. Для этого он использовал средства связи и специально созданный закрытый чат. Данные задержанный получал в ходе личного наблюдения, а также от родственников и соседей.
"Я осознавал, что [это] принесёт вред личному составу и российской технике ущерб. Я признаю свою вину", — сказал задержанный.
Ранее Лайф сообщал, что Росгвардия ликвидировала диверсионную группу ВСУ в Херсонской области. С места боестолкновения были изъяты стрелковое оружие и ручные противотанковые гранатомёты иностранного производства, поражающие элементы к самодельному взрывному устройству, а также боеприпасы и форма ВСУ.