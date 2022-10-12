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12 октября, 07:35

В Запорожской области задержан мужчина, сливавший ВСУ данные о российских военных

Росгвардия задержала в Запорожской области мужчину, передававшего ВСУ данные о военных

В Запорожской области задержан мужчина, передававший ВСУ данные о расположении и перемещении техники и военных России. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Росгвардия задержала мужчину в Запорожской области, передававшего информацию ВСУ. Видео © Росгвардия

"В результате специальных адресных мероприятий, проводимых в Запорожской области, сотрудники СОБР Росгвардии задержали гражданина 1996 года рождения, подозреваемого в содействии ВСУ", — сказано в записи.

Информацию парень передавал через отца, проходившего службу в ВСУ с апреля по август. Для этого он использовал средства связи и специально созданный закрытый чат. Данные задержанный получал в ходе личного наблюдения, а также от родственников и соседей.

"Я осознавал, что [это] принесёт вред личному составу и российской технике ущерб. Я признаю свою вину", — сказал задержанный.

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Ранее Лайф сообщал, что Росгвардия ликвидировала диверсионную группу ВСУ в Херсонской области. С места боестолкновения были изъяты стрелковое оружие и ручные противотанковые гранатомёты иностранного производства, поражающие элементы к самодельному взрывному устройству, а также боеприпасы и форма ВСУ.

Обложка ©

Росгвардия

Артур Лапсаков

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