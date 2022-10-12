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12 октября, 07:31

Публикация США о Дугиной стала предупреждением Киеву о недопустимости провокаций

Politico: Публикацией о Дугиной США предупредили Украину о недопустимости провокаций

Публикацией об убийстве политолога Дарьи Дугиной США предупредили Украину о недопустимости подобных провокаций в дальнейшем. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника.

Газета сообщает, что официальные лица американской стороны были возмущены, когда в августе украинцы без ведома США взорвали автомобиль в Москве, в результате чего погибла дочь известного российского аналитика Александра Дугина.

"Публичное обнародование информации об этом заговоре в последние дни было задумано отчасти как предупреждение Украине не повторять такой же провокационный шаг, по словам официального лица, знакомого с этим вопросом", — сказано в статье.

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Несмотря на это, после ударов России по важным объектам Киева в ответ на атаку Крымского моста президент США Джо Байден пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".

Напомним, что в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado. Находившаяся в нём дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья погибла. Они с отцом возвращались с фестиваля в поддержку Донбасса, но за несколько минут до трагедии тот сел в другую машину. Позже Дугин попал в больницу из-за нервного потрясения. По данным ФСБ, покушение подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк, бежавшая затем в Эстонию.

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Илья Суриков

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