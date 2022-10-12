Публикация США о Дугиной стала предупреждением Киеву о недопустимости провокаций

Публикацией об убийстве политолога Дарьи Дугиной США предупредили Украину о недопустимости подобных провокаций в дальнейшем. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника.

Газета сообщает, что официальные лица американской стороны были возмущены, когда в августе украинцы без ведома США взорвали автомобиль в Москве, в результате чего погибла дочь известного российского аналитика Александра Дугина.

"Публичное обнародование информации об этом заговоре в последние дни было задумано отчасти как предупреждение Украине не повторять такой же провокационный шаг, по словам официального лица, знакомого с этим вопросом", — сказано в статье.