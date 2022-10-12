ВСУ потеряли связь в ЛНР и обстреляли свои же позиции

Украинские силовики потеряли связь в районе Соледера и обстреливают свои же позиции. Об этом в телеграм-канале сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"В районе населённого пункта Соледар отмечено ведение миномётного огня по позициям украинских войск своими же подразделениями. Факт "дружественного огня" связан с потерей связи, несогласованностью действий между подразделениями и командованием", — написал он.

Накануне в ЛНР отодвинули линию соприкосновения, выбив украинские войска из двух сёл. Тогда же российские военные перешли к фазе активной обороны. Так, спецназ РФ ликвидировал бойцов ВСУ под Кременной в ЛНР. При этом сообщалось, что Киев не оставляет попыток прорвать оборону на линии Сватово – Кременная, направляя туда небольшие группы военных.