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Регион
Опубликовано 12 октября 2022, 07:09
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ВСУ потеряли связь в ЛНР и обстреляли свои же позиции

Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ потеряли связь в районе Соледара и обстреливают свои же позиции

Украинские силовики потеряли связь в районе Соледера и обстреливают свои же позиции. Об этом в телеграм-канале сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"В районе населённого пункта Соледар отмечено ведение миномётного огня по позициям украинских войск своими же подразделениями. Факт "дружественного огня" связан с потерей связи, несогласованностью действий между подразделениями и командованием", — написал он.

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Накануне в ЛНР отодвинули линию соприкосновения, выбив украинские войска из двух сёл. Тогда же российские военные перешли к фазе активной обороны. Так, спецназ РФ ликвидировал бойцов ВСУ под Кременной в ЛНР. При этом сообщалось, что Киев не оставляет попыток прорвать оборону на линии Сватово – Кременная, направляя туда небольшие группы военных.

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Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Генеральный штаб ЗСУ

Евгения Колесникова
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