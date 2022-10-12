Подмена документов и фейковые фирмы: Восстановлен маршрут груза, подорвавшегося на Крымском мосту

Федеральная служба безопасности России установила маршрут, по которому проследовал груз со взрывным устройством для теракта на Крымском мосту. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Момент досмотра грузовика, который взорвался на Крымском мосту. Видео © ЦОС ФСБ России

Так, взрывное устройство, закамуфлированное в рулоны со строительной полиэтиленовой плёнкой на 22 палетах общим весом 22 770 кг, было в начале августа отправлено из морского порта Одессы в болгарский город Русе, откуда направилось в Грузию и далее — в Армению.

"К организации переправки груза из Болгарии в порт Поти (Грузия), а затем в Армению были привлечены граждане Украины Михаил Владимирович Цюркало, 1975 г.р., Денис Олегович Ковач, 1979 г.р., Роман Иванович Соломко, 1971 г.р., граждане Грузии Иносаридзе Сандро, брокер по имени Леван и гражданин Армении Артур Терчанян, 1985 г.р", — говорится в сообщении.

Груз был растаможен по правилам ЕврАзЭС с 29 сентября по 3 октября в Ереване в терминале "Трансальянс". Там подменили документы, в который указывалось, что отправитель — ООО "ГУ АР ДЖИ ГРУП" (Республика Армения, Алаверди", а получатель — ООО "Лидер" (Москва). Затем на зарегистрированном в Грузии грузовом автомобили DAF 4 октября посылка пересекла границу с Россией в пункте пропуска "Верхний Ларс". Её доставили и разгрузили на оптовой базе Армавира Краснодарского края.

А 7 октября при содействии ранее упомянутого украинца Соломко, его соотечественника Злоба Владимира Васильевича и ещё пятерых установленных россиян были изменены документы на груз. Тогда отправителем стал ООО "ТЭК-34" (Ульяновск), а получателем — несуществующая фирма в Крыму. В тот же день россиянин Юсубов Махир выехал с палетами на грузовом автомобиле в Симферополь, а 8 октября в 06:03 мск при следовании по Крымскому мосту был осуществлён подрыв.