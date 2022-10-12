Подмена документов и фейковые фирмы: Восстановлен маршрут груза, подорвавшегося на Крымском мосту
ФСБ восстановила маршрут груза со взрывным устройством для теракта на Крымском мосту
Федеральная служба безопасности России установила маршрут, по которому проследовал груз со взрывным устройством для теракта на Крымском мосту. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Момент досмотра грузовика, который взорвался на Крымском мосту. Видео © ЦОС ФСБ России
Так, взрывное устройство, закамуфлированное в рулоны со строительной полиэтиленовой плёнкой на 22 палетах общим весом 22 770 кг, было в начале августа отправлено из морского порта Одессы в болгарский город Русе, откуда направилось в Грузию и далее — в Армению.
"К организации переправки груза из Болгарии в порт Поти (Грузия), а затем в Армению были привлечены граждане Украины Михаил Владимирович Цюркало, 1975 г.р., Денис Олегович Ковач, 1979 г.р., Роман Иванович Соломко, 1971 г.р., граждане Грузии Иносаридзе Сандро, брокер по имени Леван и гражданин Армении Артур Терчанян, 1985 г.р", — говорится в сообщении.
Груз был растаможен по правилам ЕврАзЭС с 29 сентября по 3 октября в Ереване в терминале "Трансальянс". Там подменили документы, в который указывалось, что отправитель — ООО "ГУ АР ДЖИ ГРУП" (Республика Армения, Алаверди", а получатель — ООО "Лидер" (Москва). Затем на зарегистрированном в Грузии грузовом автомобили DAF 4 октября посылка пересекла границу с Россией в пункте пропуска "Верхний Ларс". Её доставили и разгрузили на оптовой базе Армавира Краснодарского края.
А 7 октября при содействии ранее упомянутого украинца Соломко, его соотечественника Злоба Владимира Васильевича и ещё пятерых установленных россиян были изменены документы на груз. Тогда отправителем стал ООО "ТЭК-34" (Ульяновск), а получателем — несуществующая фирма в Крыму. В тот же день россиянин Юсубов Махир выехал с палетами на грузовом автомобиле в Симферополь, а 8 октября в 06:03 мск при следовании по Крымскому мосту был осуществлён подрыв.
Ранее ФСБ назвала организатора теракта на Крымском мосту. Как сообщили в Центре общественных связей службы, им является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.
Напомним, в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего были разрушены два пролёта дорожного полотна. Российский лидер Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. Изначально Следственный комитет РФ сообщил, что погибло три человека, но позже стало известно о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга, ещё одна жертва теракта — религиовед, уроженец Симферополя, а четвёртый погибший — арбитражный судья из Москвы.
ЦОС ФСБ РФ