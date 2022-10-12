Marvel отложила премьеры фильмов "Мстители-6" и "Фантастическая четвёрка"

Студия Marvel обновила график релизов и перенесла премьеры некоторых фильмов, в том числе "Мстители-6" и "Фантастическая четвёрка". Об этом сообщает The Wrap.

Так, релиз фильма "Блэйд" ввиду заминки на производстве перенесли с 3 ноября 2023 года на 6 сентября 2024-го. Премьера третьей части "Дедпула", запланированная ранее на 6 сентября 2024 года, теперь состоится 8 ноября того же года. В ней, кстати, появится Хью Джекман в роли Росомахи.

"Фантастическая четвёрка", которая должна была выйти 8 ноября 2024 года, появится на экранах только 14 февраля 2025-го. А премьера новой части "Мстителей" сдвинулась с 7 ноября 2025 года на 1 мая 2026-го.