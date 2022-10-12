За соучастие в теракте на Крымском мосту задержаны граждане РФ, Украины и Армении
Федеральная служба безопасности России задержала восьмерых соучастников подготовки теракта на Крымском мосту. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
"В настоящий момент в рамках уголовного дела задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления", — указывается в сообщении.
В ЦОС также сообщили, что взрывное устройство для теракта было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой плёнкой на 22 палетах общим весом 22 770 килограммов. В августе оно было направлено из морского порта Одессы в город Русе в Болгарии. Хотя ранее премьер республики заявил об отсутствии "болгарского следа" при теракте на Крымском мосту. После этого груз пересёк Грузию, побывал в Армении, а затем отправился в Россию.
Напомним, что в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. Российский лидер Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. По данным Следственного комитета, погибло три человека, но позже СМИ сообщили о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга, ещё одна жертва теракта — религиовед, уроженец Симферополя, а четвёртый погибший — арбитражный судья из Москвы.
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