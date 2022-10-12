За соучастие в теракте на Крымском мосту задержаны граждане РФ, Украины и Армении

В ЦОС также сообщили, что взрывное устройство для теракта было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой плёнкой на 22 палетах общим весом 22 770 килограммов. В августе оно было направлено из морского порта Одессы в город Русе в Болгарии. Хотя ранее премьер республики заявил об отсутствии "болгарского следа" при теракте на Крымском мосту. После этого груз пересёк Грузию, побывал в Армении, а затем отправился в Россию.