Первые заморозки зафиксированы в Москве и области минувшей ночью

Заморозки зафиксированы в Московском регионе в ночь с 11 на 12 октября. Об этом сообщила ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская в беседе с РИА "Новости".

"Заморозки были. По данным на шесть утра, в Москве был ноль. По области самая низкая температура на шесть утра была зафиксирована минус 3,3 в Павловском Посаде", — сообщила она.

По словам ведущего специалиста центра Евгения Тишковца, холоднее всего в Подмосковье было в Электростали — минус 4,8 градуса. При этом следующей ночью, добавил он, заморозки маловероятны.